Criminalité et banditisme : Keur Massar bientôt doté d’un état-major de compagnie de gendarmerie et d’une brigade de Recherches

Désormais les gangsters qui écument le département de Keur Massar sont avertis. La gendarmerie a décidé de renforcer sa présence et ses équipements dans ce département nouvellement érigé pour anéantir voire réduire à sa plus simple expression les gangs qui empêchent les populations de ce département de dormir les poings fermés.





Pour réussir cette mission de sécurisation et le maillage du territoire régional, la gendarmerie a construit un état-major de la compagnie et de la brigade de Recherches de Keur Massar. La réception de ces deux joyaux aura lieu le mardi 12 septembre 2023.





Pour montrer la sensibilité et l’engagement de l’État, cette cérémonie sera présidée par Maître Sidiki Kaba, le Ministre des Forces armées. Il sera accompagné par le commandement de la gendarmerie avec la présence du Général de Corps d’armée Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire...