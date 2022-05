Criminalisation de l’homosexualité et libération de COD : And Samm Jikko yii va organiser une marche ce vendredi.

L'Association Pour la préservation des valeurs "And Samm Jikko Yi" a organisé une conférence de presse ce 11 mai à la grande mosquée "inachevée" de Yoff. Une occasion pour l’association de plaider et d’exiger la criminalisation de l'homosexualité et l'arrêt de l'Agenda LGBT.



Selon elle, le peuple sénégalais est souverain. Dans ce sillage, And Samm Jokkò Yi exige aussi la libération de Cheikh Omar Diagne, acteur infatigable de la lutte contre l’homosexualité et qui est actuellement détenu en prison. Ababacar Mboup et And Samm Jikko trouvent que l'emprisonnement de Cheikh Omar Diagne est tout simplement lié à sa position contre le projet de l'Agenda LGBT qu'elle trouve ignoble.



M. Mboup de poursuivre en disant qu'ils vont porter plainte contre le sieur Djibril War pour injures publiques et diffamations à l'encontre de leur mouvement tout en rappelant que le COLICOD (Collectif Pour la Libération de Cheikh Omar Diagne) va organiser une marche pacifique le 13 mai prochain.