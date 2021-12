Création d’emplois : Mamadou Dieng lance le « Forum des Hlm » pour donner un nouvel élan de développement à la commune…

« Permettre à la commune des Hlm de voir le bout du tunnel en priorisant la participation citoyenne des jeunes aux mécanismes de développement », telle est la vision que Mamadou Dieng veut impulser aux jeunes en leur offrant un programme d’insertion à l’emploi.



Hier, dans la commune des Hlm, le coordonnateur de la coalition And Suxalli Hlm a lancé les grands axes de son programme qui fait focus sur l’entrepreneuriat des femmes et l’emploi des jeunes. Mais également, il a invité des partenaires à faciliter cette politique d’emploi des jeunes en apportant leur contribution pour l’avancement des Hlm.



« Dans la commune des Hlm, le potentiel est là. Nous avons la crème jeune qui peut développer la commune qui est restée pendant des années entre des mains incompétentes. L’heure est venue pour nous jeunes, de porter la destinée de cette localité qui nous est si chère », confie le coordonnateur de la coalition Suxalli Askan Wi hier , à l’occasion du forum devant toute la jeunesse des Hlm.



Mamadou Dieng invite les populations à se tourner vers l'entrepreneuriat et la citoyenneté qui leur permettra de donner « un visage nouveau « à la commune...