Covid-19 : l’État du Koweït remet un lot d’un million de masques au ministre de la santé

Le Ministre de la Santé et de l’action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, a présidé ce jeudi 03 février 2022 au ministère de la santé, la cérémonie de remise de masques offerts par l’État Koweïtien.



L’ONG A.R.P.I.E.C.A a remis un lot de masques à l'État du Sénégal, pour le personnel de la santé, dans la poursuite de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Plus exposés face à la maladie, le respect des gestes barrières demeure un élément essentiel pour combattre la pandémie. Une occasion pour le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, de remercier l’état du Koweït, « un pays frère, et une longue amitié qui lie nos deux pays depuis des décennies ». Il poursuit que les masques reçus seront immédiatement mis à la disposition dans nos structures sanitaires pour la protection de nos agents. Il termine en rappelant la nécessité pour tout un chacun de se vacciner.