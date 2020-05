Covid 19- Impact économique dans l’informel : le ministre de la femme appelle à « masquer les femmes » du secteur

Le ministre de la femme entend appuyer les femmes dans l’informel qui sont touchées de plein fouet par l’épidémie du coronavirus. Un arrêt de travail est même constaté pour certaines unités économiques, selon Mme Ndèye Saly Diop Dieng. Aussi, en plus du programme de résilience économique et sociale du Gouvernement, elle entend apporter son aide à ces femmes qui représentent 33,5% du secteur informel.

La sensibilisation sera aussi de mise, a dit le ministre, qui entend s’appuyer sur elles pour la communication et inciter les autres membres de la famille à rester chez eux. C’est la raison pour laquelle elle a lancé le « projet les masques pour sauver les vies ». Une initiative lors de laquelle un appel a été lancé aux femmes avec des situations aisées de venir en aide à leurs compatriotes impactées par la maladie et les mesures édictées et de leur fournir des masques.

Enfin, a-t-elle dit, le projet vise aussi le personnel dans les structures de santé que sont les sages-femmes, les infirmières mais aussi les techniciennes de surface.