« Couvre-feu annoncé » : Le ministre Birame Faye dément l’annonce qui lui est attribuée et oriente vers la voie autorisée

Le ministre auprès du ministère de l’intérieur chargé de la sécurité de proximité a tenu à éclairer sur « le supposé communiqué » annonçant un couvre-feu ce vendredi à 20h.



« Je tiens formellement à démentir un faux communiqué qui m’est attribué et faisant allusion à l’instauration d’un couvre-feu.

Ce faux communiqué ne vise qu’à semer la confusion et à intoxiquer l’opinion. Je vous demande donc de vous référer aux communiqués officiels du gouvernement », informe

Birame Faye, le Ministre auprès du Ministre de l’intérieur en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile...