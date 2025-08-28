Coup de filet au marché des Castors : la Brigade des Stups frappe un gros fournisseur

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a réalisé un coup de maître ce 26 août 2025 vers 13h, en arrêtant un dealer présumé après avoir exploité les informations recueillies auprès d’un premier suspect.



L’homme a été interpellé au moment où il s’apprêtait à livrer deux “comelottes” de chanvre indien. Sur lui, les enquêteurs ont découvert un compte Orange Money alimenté à hauteur de 900 000 F CFA.



Une perquisition à son domicile a permis de mettre la main sur d’autres paquets de drogue, du matériel de conditionnement, ainsi que 73 000 F CFA en liquide.



Le présumé trafiquant a été placé en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de remonter toute la chaîne de distribution.