Côte d’Ivoire : l’ancien président Henri Konan Bédié est décédé à l’âge de 89 ans

La Côte d'Ivoire est en deuil suite au décès du président du Pdci, Henri Konan Bédié, survenu ce mardi 1er août 2023. L’ancien chef de l’État et président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a rendu l’âme à l’âge de 89ans.



Il a occupé la fonction de chef d'État de 1993 à 1999 et a joué un rôle majeur dans la vie politique ivoirienne. Il a été l'un des acteurs clés de la transition démocratique du pays après le décès du Président Félix Houphouët-Boigny en 1993.





Il a été également ambassadeur aux États-Unis dans les années 1960 et sera ensuite ministre de l’Économie et des Finances de Félix Houphouët-Boigny. Il fut président de l’Assemblée nationale, puis chef de l’État à la mort du « Vieux » en 1997.