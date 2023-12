Côte d'Ivoire : l'ancien ministre Tidjane Thiam, nouveau patron du PDCI

L'ancien ministre ivoirien du Plan et ancien Directeur Général de Crédit Suisse, Tidjane Thiam, est devenu ce vendredi 22 décembre, le président du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), le principal parti d'opposition. À 61 ans, il a été élu avec 96,5% des voix, au cours d'un congrès qui s'est tenu à Yamoussoukro.



Tidjane Thiam succède ainsi à Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023.

Selon RFI, Tidjane Thiam est un pur produit de l'école ivoirienne. Après son baccalauréat, il part étudier en France. Originaire du centre du pays, Thiam fait partie des petits-neveux de Félix Houphouet Boigny, le 1er président de la Côte d'Ivoire. En 1998, il est nommé ministre du Plan, avant le coup d'état en 1999.



Troisième président élu à la tête du PDCI, fondé en 1946, après Félix Houphouët Boigny et Henri Konan Bédié, Tidjane Thiam veut adopter une démarche "plus inclusive" et une gestion collégiale du parti. Tidjane Thiam envisage d'être candidat à la prochaine présidentielle, en 2025.