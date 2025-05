Côte d'Ivoire: décès d'un cadre du principal parti d'opposition

Un cadre du principal parti d'opposition de Côte d'Ivoire, Philippe Cowppli-Bony, est décédé mardi en France, a-t-on appris mercredi auprès de son parti et de sa famille.



"Il est décédé hier" a déclaré un cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) contacté par l'AFP.



"Il est décédé en France" à plus de 90 ans, a ajouté un des vice-présidents du parti, Georges Ezaley, sans plus de détails.



Une de ses nièces a confirmé son décès à l'AFP.



Mercredi en fin d'après-midi, le PDCI n'avait pas encore communiqué officiellement.



M. Cowppli-Bony était président honoraire du PDCI. Il en avait été le président intérimaire après la mort en août 2023 d'Henri Konan Bédié, ancien chef de l'Etat, et avant l'élection de Tidjane Thiam en décembre de la même année.



Le PDCI vit depuis quelques semaines une période de troubles.



Son candidat à l'élection présidentielle prévue le 25 octobre, Tidjane Thiam, un banquier international de 62 ans, a été exclu de la course par la justice.



Elle l'a radié de la liste électorale fin avril, après avoir estimé qu'il n'était pas ivoirien au moment de son inscription en 2022. Cette radiation le rend inéligible.



En outre, M. Thiam, hors du pays depuis un mois et demi et actuellement en France, risque de perdre son statut de président du parti lors d'une audience jeudi matin au tribunal du Plateau, quartier d'Abidjan. Une militante du PDCI conteste en effet sa légitimité, toujours en raison de sa nationalité.



Le PDCI a annoncé dans un communiqué "un meeting de protestation contre la décision de radiation de son président de la liste électorale" jeudi matin également, à la permanence du parti à Abidjan.



A moins de six mois du scrutin, les partis d'opposition montent le ton et multiplient les critiques envers le pouvoir, dénonçant l'inéligibilité de quatre figures de l'opposition, dont M. Thiam.