Côte d'Ivoire : Un présumé cannibale arrêté à San Pedro en possession de crânes humains


La Direction générale du service régional de la Police judiciaire de San Pedro a interpellé un homme présumé meurtrier qui a été découvert en possession de crânes humains.

Lors de son audition, le mis en cause a révélé qu'il décapitait ses victimes avant de consommer une partie de leurs chairs.

Le téléphone de la victime mène à l'arrestation
Parmi ses victimes, l'une aurait été rencontrée le 23 juin sur un chantier. « Une dispute s'est engagée et il aurait pris le dessus sur cette dernière. Et après l'avoir terrassée, il lui aurait tranché la tête », a rapporté le commissaire principal Memel Fote Claude, chef de service régional de la police judiciaire de San Pedro.

Selon ce dernier, c'est le téléphone portable de la victime qui a trahi le suspect, car il avait reçu le dernier appel du numéro du défunt.

Les policiers, après avoir effectué une perquisition au domicile du prévenu, y ont découvert deux crânes humains ainsi que des armes blanches. L'individu sera mis à la disposition du parquet pour répondre des faits qui lui sont reprochés.
Mercredi 1 Octobre 2025
Dakaractu



