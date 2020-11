Côte d’Ivoire : La réélection d’ADO vue par la communauté estudiantine ivoirienne au Sénégal (Reportage)

Alassane Ouattara a été réélu à l’issue de l’élection présidentielle ivoirienne pour un troisième mandat consécutif. Il a remporté le scrutin avec 94,27% des voix, selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI), officialisés ce 3 novembre.

À l’institut Africain de Management de Dakar (Iam) où est présente une forte communauté ivoirienne, la réélection d’Ado est sans surprise. À 78 ans, le président ivoirien Alassane Ouattara, a été réélu pour un nouveau mandat sur fond de controverses, l'opposition ayant boycotté le scrutin.

L'opposition a dénoncé la candidature du président sortant comme une tentative illégale de se maintenir au pouvoir. Elle a d’ailleurs annoncé avoir mis sur pied un Conseil national de transition dans le but de former son propre gouvernement. Une telle démarche inquiète aux yeux de ces étudiants ivoiriens.

Le désaccord entre le pouvoir et l’opposition ivoirienne a provoqué des heurts en amont de l'élection, avec au moins 30 morts enregistrés. Au moins cinq personnes ont trouvé la mort lors de de la tenue de l’élection samedi.

Ces étudiants prônent aujourd’hui le dialogue pour éviter le syndrome de 2010 qui avait plongé la Côte d’Ivoire dans une guerre civile avec quelques 3.000 morts recensés à l’époque.