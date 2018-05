Corruption : Le FBI épluche les mails de Gadio et Ho

Le Fbi a épluché 35 mille pages, principalement des courriels saisis sur les comptes Google et Yahoo de Cheikh Tidiane Gadio et Chi Ping Patrick Ho, co-accusés de corruption par la justice américaine. Selon Les Echos qui donnent l’information, ces 35 mille pages concernent 300 mille emails et pièces-jointes à vérifier. Les avocats de Ho reprochent aux agents du FBI d’avoir obtenu «illégalement» le mot de passe de leur client. Une assertion que dénient les procureurs qui assurent, selon le journal, que Ho avait «volontairement» révélé son mot de passe.