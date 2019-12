Copie de Assemblée nationale : Le ministre Zahra Iyane Thiam s'engage à faire de 2020 une année sociale solidaire

Lors de son face-à-face avec les députés, le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire a exprimé l'engagement des autorités de la République, au plus haut niveau le président Sall, à faire de 2020, une année de l'inclusion sociale solidaire.

À cet effet, le ministre de la microfinance rassure que "tous les acteurs seront organisés en chaîne de valeur pour créer des projets viables et porteurs de développement".

Cela, rappelle toujours le ministre, "en mettant surtout l'accent sur la formation, l'encadrement à l'accompagnement pour mieux aider les acteurs à s'en sortir".

Par ailleurs, le ministre de préciser "qu'un statut et une réglementation seront mis en place pour que le service soit accessible aux populations..."