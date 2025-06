Coopération Sénégal-Congo : Vers une nouvelle ère de dynamisme et de relance

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a tenu ce jeudi 12 juin 2025 une importante séance de travail avec son homologue congolais, en visite au Sénégal depuis le 11 juin. Ousmane Sonko a rappelé les liens diplomatiques et économiques solides qui unissent le Sénégal et le Congo depuis plusieurs décennies, saluant notamment la signature d'accords dans les domaines militaire, de l'enseignement, de la culture et autres.



L'objectif principal de cette rencontre était d'« impulser une dynamique de relance des activités » entre les deux nations. Pour ce faire, les discussions ont porté sur la réactivation de la commission mixte paritaire, qui ne s'était pas réunie depuis 2018. Un comité ad hoc a été mis en place, chargé d'approfondir les pistes de coopération évoquées lors de cette séance gouvernementale.



Vers une diplomatie plus coopérative

Une réflexion approfondie a été menée sur des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture et la foresterie, notamment l'exploitation du bois. Cette vision d'une coopération intra-africaine, chère au Premier ministre Ousmane Sonko, a été partagée par Anatole Collinet Makosso. Ce dernier a exprimé sa satisfaction quant à l'accueil chaleureux du peuple sénégalais et a réitéré la volonté du Président Denis Sassou Nguesso de maintenir cette "communauté de destin" initiée dès le 15e siècle.



Selon le Premier ministre congolais, les nombreuses similitudes entre les deux pays devraient renforcer la détermination des peuples à consolider leur coopération, dont le point de départ remonte à 1974. Il a déploré l'absence de commission mixte entre cette date et 2018.



« Nous devons passer de la diplomatie représentative à une diplomatie coopérative », a martelé Anatole Collinet Makosso. Il a souligné l'importance de la diversification des économies et du renforcement des échanges intra-africains. Les deux chefs de gouvernement ont constaté avec regret que seulement 16% des échanges commerciaux de l'Afrique se font à l'intérieur du continent. Ils se sont engagés à travailler conjointement pour « faire éclore les PME dans les deux pays, afin de réduire les chocs sur le marché ».