Coopération Chinoise : "Le sous-secteur de l'horticulture a connu des progrès particulièrement flatteurs." (Dr Macoumba Diouf)

L'auditorium de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio a abrité ce 17 Décembre 2019, la cérémonie de donation de légumes, par la mission agricole Chinoise, aux femmes du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural (Maer).





Présidée par, le directeur de l'Horticulture, le Dr Macoumba Diouf, représentant le ministre en charge de l’agriculture empêché, la cérémonie a été l'occasion pour ce dernier de magnifier la coopération Chinoise et de revenir sur les bons résultats enregistrés dans le secteur. En effet, dira-t-il "depuis l’avènement du Président Macky Sall à la tête du pays, nous sommes passés à des productions records. "Ainsi, on est passé de 905 000 tonnes de fruits et légumes en 2012 à 1 446 000 de tonnes en 2018. On est passé des exportations de 56 000 T de fruits et légumes à 122 000 tonnes en 2018. On est passé d'une dépendance totale des importations pour la pomme de terre à une couverture de 8 mois sur 12 en 2018. On est passé de 3 à 4 mois de couverture des besoins avec l'oignon à 8 mois, actuellement. Pour les mangues, nous sommes parmi les pays leaders sur le marché d'exploitation".



Pour toutes ces raisons, conclura le Dr Diouf, "le sous-secteur de l'horticulture a connu des progrès particulièrement flatteurs surtout grâce à la coopération chinoise".