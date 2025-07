Convocation de Badara Gadiaga : « Le régime a décidé de faire gérer ses états d'âme et ses instincts répressifs par la machine judiciaire » (TAS)

Badara Gadiaga est convoqué par la Division de la cybercriminalité ce mercredi après-midi. Bien que le motif exact de cette convocation ne soit pas encore dévoilé, tout indique qu'elle est liée à la dernière émission « Jakaarlo Bi » diffusée vendredi dernier.



Le député Thierno Alassane Sall (TAS) crie déjà au scandale. Selon lui, « Le régime a manifestement décidé de faire gérer ses états d'âme et ses instincts répressifs par la machine judiciaire. Que cela corresponde au désir des dignitaires du régime, y compris ceux qui, hier encore, dénonçaient une justice inféodée au pouvoir politique, on le sait trop bien : le Premier ministre a annoncé sans détour son intention d’« effacer » des chroniqueurs. »



TAS s'interroge ensuite : « Peut-il se trouver un seul magistrat pour faire usage d’une balance qui ne penche pas toujours du même côté ? Un seul, capable de passer outre les propos ouvertement scandaleux du citoyen Ousmane Sonko à l’encontre de magistrats, tout en s’indignant des propos factuels de Badara Gadiaga commentant une décision de Justice ? »



Le député conclut en soulevant une question provocatrice : « Le Ousmane Sonko d’hier et celui d’aujourd’hui aurait-il, au fond, eu raison dans ses jugements sur la Justice ? »