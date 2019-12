(Contribution)- Dr Macoumba Diouf, maire de Latmingué, « Nouveau Airbus A330-Néo réceptionné et baptisé : Le SINE SALOUM reconnaissant »

La réception du nouvel appareil Airbus A330-Néo de la compagnie Air Sénégal S.A. baptisé « Sine-Saloum » nous offre l’occasion de renouveler à Son Excellence Macky Sall, Président de la République, notre reconnaissance. En effet, le Président Sall, en saloum saloum bon teint et de sénégalais modèle, est certes un des nôtres mais on ne peut ni ne doit manquer de le féliciter et de se féliciter de ce beau geste, le nième du genre, à l’endroit de cette contrée emblématique de notre cher Sénégal. Merci Monsieur le Président de faire encore honneur et de marquer votre considération à toute une population pour ce que représente le Sine Saloum (comprenant de nos jours, les régions de Fatick, de Kaolack, de Kaffrine et une partie de la région de Diourbel) dans l’histoire, la culture et l’économie de notre pays.

Pour rappel, sans être exhaustif, et plus spécifiquement au sujet des infrastructures au chapitre desquelles on peut inscrire cette acquisition du nouvel Airbus A330-Neo, il convient de rappeler certaines des nombreuses réalisations du Chef de l’Etat pour le Sine Saloum : les routes Fatick-Kaolack, Passy-Sokone, Sokone-Karang, Dinguiraye-Nioro-Keur Ayib, le pont de Ndakhonga, le pont sur fleuve Gambie (en tandem avec le Président Adama Barro) qui a restauré le statut de ville carrefour de Kaolack, le Cœur de ville, l’acquisition de la logistique pour le dragage du port de Kaolack dont la réhabilitation est en cours, l’Université du Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niasse (USSEIN) et ses dépendances de Toubacouta, Fatick, Mbadakhoune et Kaffrine, « La Maison des Hôtes ou Keur Gane à Médina Baye Niasse », la mosquée de Léona Niassène, sans oublier l’autoroute Mbour-Kaolack en chantier, et les projets de Lycée d’excellence et de Pôle Urbain de Kaolack.

Avec cet événement, le Sine Saloum ré-écrit ses lettres de noblesse et se repositionne dans l’histoire du Sénégal comme le fait notre pays car ce 2ème Airbus 330 néo de la compagnie Air Sénégal S.A. participera au renforcement de la flotte de ladite compagnie pour placer le Sénégal, porte l’Afrique, dans une confortable position de premier hub aérien en Afrique de l’Ouest. En effet, il est à rappeler que cet Airbus A330-Neo, un des premiers de sa génération, est le tout premier en Afrique et le 2ème dans le monde. Cette singularité n’étonne guère puisque c’est à l’image du leadership qu’incarne Président Sall à travers l’Afrique et le monde.

En réalité, cette réalisation encore une fois de plus conforte le caractère de visionnaire éclairé du chef de l’Etat et fait la fierté de tous les sénégalais quel que soit le rang social. Elle révèle également son attachement au principe de l’équité territoriale qui restitue à nos terroirs la plénitude de leur dignité.

À nous tous sénégalais de jouer alors notre partition à chacun, conformément à la volonté du Chef de l’Etat et aux valeurs de citoyenneté et de patriotisme, en voyageant à bord et respectant ces appareils sachant que cette belle flotte, qui va s’enrichir de huit (08) appareils A220, constitue un des leviers majeurs devant accompagner le processus qui mènera à l’émergence de notre pays à l’horizon 2035.

Soyons prêts pour le décollage vers un Sénégal de Tous et un Sénégal pour Tous !!!

Nos vœux les meilleurs et nos prières accompagnent toute l’équipe d’Air Sénégal S.A. pour un essor fulgurant et durable de ce bel outil, un rayonnement à travers le monde et surtout une grande longévité.

Vive Air Sénégal !!!

Vive le Plan Sénégal Émergent !!!

Vive le Président Macky Sall !!!

Vive le Sénégal !!!

