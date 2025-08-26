Conseil départemental de Kolda : Tidiane Ndiaye remplace feu Alsény Ba…

Tidiane Ndiaye a été élu à l’unanimité pour remplacer feu Alseny Ba au poste de vice-président sous la houlette de Moussa Baldé, président dudit conseil.

Cette élection s'est tenue lors de la session du conseil départemental pour le vote du compte administratif 2024 effectué lui aussi à l’unanimité, ce 25 août 2025. Dans la foulée, le conseil a lancé le débat d’orientation budgétaire 2026.

Cet exercice est devenu une routine pour le conseil départemental qui ne cesse de revaloriser les secteurs de la santé, de l’éducation, l’allègement des travaux des femmes. Dans cette optique, Moussa Baldé a salué les efforts fournis pour rehausser les résultats scolaires notamment lors des différents examens.

Pour rappel, Alsény Ba était le premier vice-président du conseil départemental dont le poste était vacant depuis son décès.