Conseil constitutionnel : Mame Boye Diao a déposé son dossier de candidature ce samedi

C’est à travers son mandataire national, Massène Papa Gueye, que la « Coalition Diao 2024 » a déposé ce samedi la déclaration de candidature du candidat Elhadj Mamadou Diao. Le maire de Kolda pose ainsi l’acte 2, après la collecte de parrainages dont s’est réjoui le mandataire, Massene Papa Gueye qui déclare à cet effet : « Nous déclarons, avoir déposé ce samedi, au conseil constitutionnel le dossier de candidature du maire de Kolda El Hadji Mamadou Diao à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Nous avons ainsi déposé 58 975 parrains ( le maximum 0,8% du fichier) exigés par le code électoral ».







Le mandataire national de la coalition « Diao2024 » a aussi ajouté qu’il y’a également toutes les pièces qui sont demandées dans le cadre du dépôt des dossiers de candidature. Ainsi, rappelle t-il sur X « le conseil constitutionnel les a convoqué le 28 décembre prochain pour le tirage de l’ordre de contrôle des candidatures ». Par la même occasion, Massene Papa Gueye informe qu’ El Hadji Mamadou Diao a décidé de faire acte de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024 sous la bannière de la « Coalition Diao 2024 pour un Sénégal nouveau ».







Pour être recevables par le Conseil constitutionnel, les candidatures au scrutin doivent réunir entre 0,6 et 0,8 % , soit 44.231 à 58.975 électeurs du nombre d’électeurs inscrits sur le fichier électoral. Les candidats ont également la possibilité de collecter des parrains auprès des maires et des présidents de conseil départemental, ce qui éxige 120 signatures au moins, soit 20 % de l’effectif des présidents des conseils municipaux et départementaux. Le parrainage parlementaire est aussi possible avec 13 signatures, soit 8 % de l’effectif des députés.