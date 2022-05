Congrès ordinaire SYNTES : après avoir été nommé secrétaire général, Babacar Touré se fixe déjà des objectifs.

Les travailleurs de l’enseignement supérieur (SYNTES) ont tenu ce samedi 14 mai à l’amphithéâtre de la faculté de droit ISEG de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, leur 1er congrès ordinaire placé sous le thème : la précarité de l’emploi dans l’enseignement supérieur au Sénégal, « le cas des universités privés ».



La cérémonie s’est déroulée en présence des membres de l’Ucad et du secrétaire général de l’UNSAS, Mademba Sock.



Élu secrétaire général de la SYNTES, François Babacar Touré se réjouit du beau témoignage de ses collègues. Ce dernier se fixe déjà des objectifs qu’il compte dérouler durant ses 5 ans à la tête de la SYNTES.



Parmi ses objectifs, on peut noter l’insertion de crèche dans les universités sénégalaises pour venir en aide aux collègues mères, la formation des travailleurs mais aussi l’implication des universités privées dans leur programme et envisager une augmentation de rémunération.