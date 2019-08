Congrès Ordinaire PUR : Serigne Moustapha Sy reconduit président, Issa Sall rabaissé à la place d’un simple militant

Un vent de changement souffle désormais dans le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Des mutations majeures sont intervenues dans la structuration de l’organisation politique à l’issue du congrès ordinaire du parti tenu ce 31 août. Seule la présidence du PUR a échappé à cette altération au sommet des instances de décision. Serigne Moustapha Sy qui a brillé par son absence au renouvellement du parti est reconduit président du PUR.

Dans les nouvelles prérogatives, le bureau politique du parti des valeurs a été dissout. Ce n’est pas seulement cette instance qui s’est toujours chargé de la vie du parti qui a été congédiée, le Secrétariat général et celui national également n’existent plus. Le PUR est désormais dirigé par un directoire composé d’un responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Youm, d’un responsable national chargé de l’information et de la Communication en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Sarr et du responsable national chargé des relations publiques, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye.

Le Pr Issa Sall qui occupait le poste de coordonnateur national avant les nouvelles modifications opérées au sein du PUR est maintenant remplacé par Aboubakry Ndiaye qui est secondé à ce poste par Pape Moussa Kane.

Le candidat déchu de la présidentielle est d’ores et déjà dépouillé de toute charge dans les instances de l’organisation. Issa Sall est maintenant rabaissé à la place d’un simple militant. Ce changement aux allures d’une sanction contre ce dernier et qui vient conforter les bisbilles qui existeraient entre lui et le président Serigne Moustapha Sy, s’est effectué en l’absence du secrétaire général de la section dd Tattaguine...