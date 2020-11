Conflit établissements privés/parents d’élèves : Le ministère de l’éducation nationale dément avoir demandé à ces derniers d’ester en Justice.

Dans un article intitulé « le ministère de l’Éducation nationale conseille aux parents d’élèves d’assigner les écoles privées en justice » publié dans le journal l’Observateur du mardi 11 novembre 2020, des informations font état d’une réunion au cours de laquelle, le Directeur de la formation et de la communication aurait indiqué que le ministère de l’Éducation nationale aurait tranché en faveur des parents d’élèves dans le cadre du différend qui les oppose avec certaines écoles privées.



Le ministère tient à préciser que le Directeur de la formation et de la communication n’a pas participé à cette soi-disante réunion et que le ministre de l’Éducation nationale n’a jamais demandé aux parents d’élèves d’ester en justice.



En conséquence, ces informations qui circulent dans la presse et dans les réseaux sociaux sont infondées et dénuées de sens. Dans aucune instance, dans aucune rencontre, M. Mamadou Talla ou ses collaborateurs n’ont eu à conseiller aux parents d’élèves d’adopter une posture conflictuelle vis à vis des écoles privées.



Le Ministère de l’Education nationale a toujours gardé une démarche systémique et consensuelle . Le public comme le privé font partie de cette grande famille de l’Éducation. C’est pourquoi le ministère de l’Éducation appelle tous les acteurs à plus de retenue, au sens de la responsabilité et rappelle que le ministre Mamadou Talla attache beaucoup de prix à un climat social apaisé, condition indispensable à la réalisation de la vision d’une école de la réussite.