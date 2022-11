Conférence de presse d'après-match Sénégal vs Qatar, avec Aliou Cissé et Boulaye Dia...

Après avoir changé d'animation tactique et apporté du sang neuf à son attaque, Aliou Cissé a signé sa deuxième victoire en coupe du monde, en tant que sélectionneur (Sénégal vs Pologne en 2018 Sénégal vs Qatar.) Aux côtés des buteurs du soir, El tactico est revenu en long et en large sur cette rencontre gagnée 3-1 par son équipe qui ira chercher la qualification contre l’Équateur...