Conférence Ramadan 2022 : L'Association des Jumelles de Hajj fait le diagnostic de l'internet...

Face aux nombreuses opportunités offertes par le numérique, ce dernier ne représente pas moins de nombreux risques pour ses utilisateurs, particulièrement les femmes et les plus jeunes.



C'est dans ce sens que les Femmes de l'association des jumelles de Hajj ont organisé une conférence religieuse, ce Samedi 16 avril 2022 au CICES de Dakar pour discuter et échanger sur l'Internet.

Cette rencontre a été une opportunité pour les conférencier(e)s de revenir très largement sur les inconvénients y compris les avantages de l'internet.



Selon Seyda Aminata Dieng, la présidente de l'association, malgré ses bienfaits, Internet constitue aujourd'hui un véritable casse-tête pour les femmes.



Le Professeur Abdoul Aziz Kébé, venu assister à cette conférence, a invité les femmes à conformer davantage aux recommandations de l'Islam afin de mieux préserver leur dignité face aux dérives de l'internet...