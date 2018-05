Condoléances de Macky Sall à la Médina : Cheikh Ba assailli par une foule reconnaissante

Le président de la République Macky Sall s’est rendu ce dimanche à la Médina ou il a présenté ses condoléances à la famille de feu Baye Dame Diène, 2ème imam de la Grande mosquée de Dakar, décédé la semaine passée. En présence de responsables politiques tels que Seydou Guèye,Pape Abdoulaye Seck, Maimouna Ndoye entre autres, la famille du défunt a vivement remercié le chef de l’État et le dg des impôts Cheikh Ba d’avoir pris en charge une grande partie des frais des funérailles de l’imam. Après le départ du chef de l’État, le dg des impôts a été assailli par la foule reconnaissante et fière de ce fils de la Médina. Une situation indescriptible que ne pouvait plus maîtriser son ami et garde du corps du jour Madiagne Diagne. Il a fallu l’intervention du commissaire de police du 4 ème arrondissement et des forces de l’ordre pour extraire le parrain de la Catb et l’évacuer par la voiture du communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh...