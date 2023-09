Concert de casseroles ce dimanche : Birahime Seck invite le F24 à penser aux frères marocains

Le coordonnateur national du Forum Civil Birahime Seck invite les membres de la plateforme F24 à changer de stratégies pour ce dimanche. Mamadou Mbodj et Cie ont décidé de faire du bruit demain soir pour se faire entendre par les autorités. Mais Birahime Seck, au regard du tremblement de terre qui affecte le peuple frère du Maroc, appelle au sens de la responsabilité.



« Aux membres du F24, vous êtes libres d'organiser votre concert de casseroles, mais le Sénégal et le Maroc ayant des liens religieux et politiques très forts, le deuil doit être respecté et partagé », a laissé entendre le coordonnateur du forum civil.