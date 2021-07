Commune des HLM : La coordinatrice de Macky 2012, Fatoumata Guèye Diouf investie pour les prochaines locales par les femmes de la coalition.

La coordinatrice de la coalition Macky 2012, Fatoumata Guèye Diouf a réuni ses militantes et militants cet après-midi du samedi 3 juillet aux Hlm autour d’une cérémonie de remise d'attestations de fin de formation. En effet, elles sont dix-neuf (19) à subir une formation de transformation en saponification et de javellisation dans le seul but de permettre à ces dernières de trouver une occupation et plus décisif un emploi, pour améliorer leurs conditions de vie.



Ainsi, elles ont été encadrées et formées par le Centre Professionnel de Sébikotane pour une durée de 48 heures. Restait alors le problème du financement de leurs activités qu'a bien voulu résoudre l’adjointe au Maire des Hlm par le truchement d’une caisse dénommée « la calebasse », à hauteur de 3 millions de FCFA. Un geste qui a poussé les récipiendaires à promouvoir sa candidature à la tete de la mairie des Hlm aux prochaines élections locales de 2022...