Commune Mermoz/Sacré-Cœur : un collectif dénonce l'attribution abusive de parcelles et accuse le maire.

Un collectif pour la défense des intérêts de la commune de Mermoz Sacré-Cœur dénonce le lotissement de terres qualifié d'illégal sur les 12 065m2 attribuées à la commune depuis 2002 et qui bénéficient de deux (2) droits réels avec des charges que la commune exploite selon son bon vouloir. Le collectif dont le responsable est Pape Samba Dièye, fustige la mauvaise gestion du foncier et pointe du doigt le maire de la commune, Barthélémy Dias comme principal responsable des attributions illégales de parcelles à des privés.



"Le maire de la localité distribue les terres comme il veut. Ces terres doivent être un bien national, mais pas individuel", a-t-il expliqué en invitant les autorités, notamment le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice à avoir une attention particulière sur les agissements du maire de Mermoz Sacré-Cœur. Acteur politique, Pape Samba Dièye qui s'exprimait ce 23 août, promet de faire tout ce qui est du pouvoir du collectif qu'il dirige pour mettre terme à la démarche du maire de ladite commune.