Code gazier/ La loi votée majoritairement par les députés : Ce que renferme ce nouveau code selon M. Makhtar Cissé…

Ce lundi, les parlementaires se sont penchés sur le vote du projet de loi sur le code gazier. Le ministre des énergies et du pétrole après avoir écouté les députés, a étalé l’intérêt de ce nouveau code dans la réglementation des hydrocarbures. En passant par le régime des licences et concessions, le ministre a également souligné le sens de la réforme de ce code qui veut, comme le prévoit l’article 25, alinéa 1 de la constitution, que « les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de leurs conditions de vie ».



Donc, le minsitre du pétrole et des énergies à souligné toute l’importance du code pétrolier et de la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures, ainsi qu'aux décrets d’application qui s'y attachent.