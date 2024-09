Clôture des Vacances Technologiques 2024 : 200 enfants enrôlés pour l'acquisition des compétences en codage et en robotique

Le Directeur général de l’ARTP, M. Dahirou Thiam, a présidé ce samedi à Keur Mbaye Extension, la cérémonie de clôture des Vacances Technologiques 2024, un programme qui a permis à plus de 200 enfants d'acquérir des compétences en codage et en robotique. Une occasion de réaffirmer, en présence des responsables administratifs du ministère de l’Éducation nationale et des autorités coutumières de la commune de Mbao, son engagement à faire du numérique un levier de transformation sociale. M. Thiam a souligné que ce projet vise à rendre les nouvelles technologies et les enjeux de la régulation accessibles aux jeunes générations.



" L'inclusion numérique ne se résume pas à la simple mise à disposition de matériel. Il s'agit d'un processus qui transforme les vies, qui ouvre des horizons et qui, surtout, permet de rétablir une forme d'égalité, un droit fondamental à l'éducation et à l'information. À travers ce programme, nous avons démontré que le numérique peut et doit être un vecteur de transformation sociale. Je tiens tout particulièrement à souligner la dimension inclusive de ce projet pour les enfants. Dans un monde où l'éducation et la formation sont de plus en plus liées à la maîtrise des outils numériques, nous avons une responsabilité morale de faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé de côté », a déclaré Dahirou Thiam lors de la remise des attestations aux participants.



Dans son discours, il a également insisté sur l'importance de garantir à chaque enfant, quelle que soit sa situation sociale, les mêmes opportunités de réussite. " C’est dans cette perspective que l’ARTP, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), a lancé ce programme gratuit de formation en codage et en robotique. Il s'agit d'un programme cible particulièrement les enfants âgés de 7 à 15 ans, avec une attention particulière pour ceux issus des Daaras (écoles coraniques). La première édition, qui s'est déroulée dans les localités de Ouakam et Mbao, a permis à 200 enfants de bénéficier d'une formation pratique et rigoureuse. Ainsi, les jeunes participants ont réalisé plusieurs prototypes, allant de la modélisation 3D à la robotique et à la programmation. Le programme s'étendra bientôt à d'autres régions du Sénégal, notamment Thiès, Tambacounda, et Matam", a-t-on informé.



" Nous continuerons de soutenir des initiatives visant à rapprocher les enfants et les jeunes des technologies qui façonneront leur avenir. Nous renforcerons nos efforts pour sensibiliser, éduquer et former les plus vulnérables afin qu'ils puissent trouver leur place dans cette révolution numérique », a-t-il conclu.