Les deux hommes ont donc cette seule chose en commun, c’est qu’ils sont assez réservés. Même si le notaire Me Ndiaye est aussi Vice-Président du Conseil Economique Social et Environnemental depuis 2015. Des fonctions qu’il assure au service de la république.



Me Moustapha Ndiaye, pour ceux qui ne le connaissent pas, est notaire. Il est fondateur de l’office notarial Ndiaye, Diagne, Diallo. Mais une malheureuse homonymie fait souvent classer Me Ndiaye parmi les hommes les plus riches du …Sénégal. Me Ndiaye ne dirait sûrement pas non à ce prestigieux classement, mais le seul hic c’est qu’il n’en est rienCelui avec qui on le confond souvent dans des publications vidéos ou photos n’est autre que l’opérateur très discret Moustapha Ndiaye, à la tête du comptoir commercial Mandiaye Ndiaye, considéré comme l’un des patrons les plus riches du Sénégal. En effet, l’homme d’affaires Moustapha Ndiaye selon des indiscrétions glanées chez nos confrères, sa société générerait un chiffre d’affaires de plus de 200 milliards. Et il serait l’un des co-actionnaires de la West African Energy, la compagnie qui a lancé les travaux de construction de la centrale thermique de Cap des Biches dans le département de Rufisque….