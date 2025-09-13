Cinq Mauritaniens disparus après une collision de bateaux au large de la Mauritanie

Cinq Mauritaniens sont portés disparus à la suite d'une spectaculaire collision vendredi au large de la Mauritanie entre deux bateaux de pêche, tandis qu'une vingtaine de personnes ont pu être secourues dont trois Espagnols, a indiqué samedi le service de secours maritime espagnol.



"Les autorités mauritaniennes nous ont informés aujourd'hui (samedi) qu'hier (vendredi), il y a eu une collision entre deux navires", le "Right Whale" et le "Tafra 3", a rapporté un porte-parole du service de secours maritime espagnol, interrogé par l'AFP.



Les autorités mauritaniennes "ont indiqué que le second navire a coulé, que son équipage comptait 26 personnes, et que 21 avaient été sauvées", selon la même source.



"Il y a cinq disparus de nationalité mauritanienne; trois citoyens espagnols ont été secourus", a ajouté le porte-parole.



Dans un communiqué, le gouvernement régional de Galice (nord-ouest de l'Espagne) a confirmé que le "Tafra 3" avait coulé au large de la Mauritanie.



"Actuellement, cinq personnes sont portées disparues, de nationalité mauritanienne; le reste de l'équipage, dont trois Espagnols (deux capitaines et un machiniste), a pu rejoindre la terre ferme", précise le communiqué du gouvernement régional de Galice, qui dit "espérer" que les cinq disparus seront retrouvés.

