Chronique: Abiba "Une voix guérisseuse qui soigne"

Une pléiade de chanteurs et de chanteuses que l'on connaît sur la scène musicale possèdent une technique vocale de la voix de tête aux harmoniques, en passant par la voix de poitrine ou la voix pleine. La jeune chanteuse sénégalaise Abibatou Diop plus connue sous le diminutif de Abiba est une parfaite illustration elle fait partie de ceux qui font le charme de la scène musicale sénégalaise avec une voix captivante et atypique qui capte toutes les attentions.



Polyvalente avec un talent reconnu de tous, Abiba sait manipuler sa voix de grave à l'aigu ses titres magnifiques issus d'une réflexion profonde lui ont valu une notoriété grandissante.





De "Domzei" à "Papounet","Birthday" en passant par "Sidi et Rama" sans oublier son nouveau titre "Bonus Le" qui fait déjà fureur à travers les réseaux sociaux, Abiba nous a toujours gratifié que de belles chansons couronnées de succès sans équivoques. Très discrète avec sa beauté généreuse, la chanteuse Abiba est synonyme d'une véritable fée de beauté qui vend le charme et l'identité culturelle sénégalaise dans une noirceur d'ébène qui reflète l'Afrique au clair de lune.





À son jeune âge, elle s'est imposée comme une voix à part dans la sphère musicale sénégalaise, armée par une voix tantôt nasale, tantôt époustouflante, Abiba étincelle et éclate toutes les notes les plus hautes. C'est ce qui fait d'elle une chanteuse universelle, qui utilise sa voix comme une vraie arme sur scène. Une chanteuse à suivre absolument.



Alioune Badara Mané

Journaliste Critique Musical