Chirurgie esthétique dangereuse: " Cette course insensée à la modification du corps[...], n’est rien d’autre qu’un piège mortel qui déforme"( Papa Moustapha Ndiaye).

La course effrénée vers la chirurgie esthétique est en train de faire des ravages chez les jeunes filles. La plupart d'entre elles qui s'adonnent à cette pratique sont aujourd’hui de plus en plus exposées à des problèmes de santé physique. Et celles qui n'ont pas beaucoup de chance perdent la vie dans des conditions désastreuses. Ce phénomène amène ainsi certains citoyens dont Papa Moustapha Ndiaye, enseignant-chercheur, à élever la voix pour que cette pratique puisse cesser à jamais.



" Au nom de la santé, de la dignité et de la vérité, je me lève pour fustiger avec la plus grande fermeté cette pratique dévastatrice qu’est la chirurgie esthétique devenue trop courante parmi nos jeunes filles sénégalaises. Cette course insensée à la modification du corps, souvent encouragée par des influenceurs sans scrupules, n’est rien d’autre qu’un piège mortel qui déforme, détruit et parfois tue.



Mes sœurs, sachez-le : vos corps ne sont pas des terrains de jeu pour des expériences hasardeuses, ni des objets façonnés au gré des tendances éphémères. Cette obsession des formes « parfaites » mises en avant par les réseaux sociaux cache les graves risques sanitaires que cette chirurgie comporte : infections, complications irréversibles, mutilations physiques et parfois la mort. Aucun avantage esthétique ne peut justifier ces dangers que vous vous imposez inutilement.



Il est grand temps de comprendre que les hommes ne sont pas impressionnés uniquement par des formes rondes ou des silhouettes sculptées artificiellement. Ce qui attire, ce qui fascine, ce qui construit une relation durable, ce sont les valeurs que vous incarnez : la confiance en soi, l’intelligence, la bonté, la force morale, l’authenticité. Ce sont ces qualités intrinsèques qui construisent la vraie beauté.



Je vous en supplie, mes filles : refusez ces sirènes trompeuses des influenceurs et influenceuses qui vous poussent vers cette voie périlleuse. Ne sacrifiez pas votre santé et votre avenir pour plaire à des normes superficielles. Sachez que cette pratique va à l’encontre de nos valeurs religieuses profondes qui enseignent le respect du corps, don sacré de Dieu.



À notre État, je lance un appel pressant : prenez des mesures fermes et efficaces pour éradiquer ce fléau qui gangrène la jeunesse et menace la santé publique. Informez, sanctionnez, sensibilisez, car la vie de nos filles mérite protection.



Arrêtons cette folie destructrice ! Redonnons à la beauté sa vraie valeur : celle de la nature, de la santé, et de l’âme.



Papa Moustapha Ndiaye

Enseignant-chercheur

Président du Mouvement Citoyen Actions Résultats( MCAR).