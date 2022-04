Cherté du coût de la vie : « le président de la République renonce à des taxes pour permettre aux sénégalais de vivre décemment » (Anyeu Mbengue, député BBY).

La députée Anyeu Mbengue du département de Linguère est d’avis que le chef de l’Etat fait des efforts conséquents pour permettre aux citoyens de mener une vie décente malgré les mutations économiques au plan international.



« Ceux qui disent que le président ne fait pas des efforts ignorent ce qui se passe (…) La cherté du coût de la vie n’est pas du ressort du président comme le croient certains mais c’est au niveau des matières premières, et si Macky Sall n’avait pas pris des mesures, la vie serait plus pénible pour les ménages. Nous devons à notre niveau l’aider en le supportant », a déclaré la parlementaire.



Anyeu Mbengue prenait part, ce 11 avril, à l’examen de différents projets de loi dont celui portant code des obligations de l’administration, modifié et celui relatif à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures.