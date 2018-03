Cheikh Mahi Aliou Cissé : " Lors de sa visite en Mauritanie, le Khalife de Médina Baye a joué un rôle majeur dans les relations entre nos deux pays "

En marge de la cérémonie officielle de la journée du parrain organisée par le personnel de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack, avec à sa tête le directeur Saliou Tall, le guide spirituel Cheikh Mouhamadoul Mahi Aliou Cissé s'est félicité de l'effort fourni par le Khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane El hadj Ibrahima Niass pour que les relations entre le Sénégal et la Mauritanie soient au beau fixe. " Lors de sa visite en Mauritanie, le Khalife s'était illustré en jouant un rôle majeur dans les relations entre les deux pays. Et ses actions ne font que pérenniser celles de son père (Baye), qui voyageait un peu partout dans le monde pour dispenser les enseignements coraniques notamment la Fayda. En Mauritanie, nous avons noté une présence massive de talibés Baye et cela reste un acquis important dans le cadre de la relation fraternelle entre nos deux pays ", a souligné Cheikh Mahi Cissé.



" D'ailleurs, lors de cette tournée, le consul du Maroc, informé du passage du consul de l'Arabie Saoudite est venu me dire qu'il était un peu jaloux de cette donne, car pour lui, le Maroc occupe une place beaucoup plus importante dans la Fayda. En tout cas, mieux que l'Arabie Saoudite, selon son entendement. Ceci pour dire que Cheikh Ahmed Tidiane El hadj Ibrahima Niass ne ménage aucun effort dans la voix de l'islam", a-t-il ajouté.