Cheikh Diop (CNTS/FC) : « La revendication est un facteur de progrès social, pas un moyen de chantage syndical »

Présent au Dialogue national ce mercredi 28 mai 2025, le syndicaliste Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS/FC, a pris la parole au nom des centrales syndicales. Il a souligné l'importance du dialogue social dans la construction des politiques publiques. « La raison d'être du mouvement syndical, c'est dialoguer, écouter, négocier et parvenir à des solutions pour régler la demande sociale », a-t-il rappelé.



Selon lui, les revendications des travailleurs, souvent perçues à tort comme des blocages, doivent au contraire être considérées comme des instruments d'orientation stratégique pour les décideurs. « Nous voulons que la classe politique perçoive la revendication comme un facteur de progrès social, et non comme un moyen de chantage syndical », a-t-il insisté.