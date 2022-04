Chavirement d’une pirogue à la brèche de Saint-Louis / Alioune Ndoye, ministre de la pêche : « On ne peut que se désoler… »

Le ministre de la pêche et de l’économie maritime n’a pas été insensible au drame qui s’est produit hier au niveau de la brèche servant d’embouchure au fleuve Sénégal.



En effet, une pirogue qui revenait d’une partie de pêche a vu deux parmi les 15 personnes qui étaient à bord décédés et deux autres disparus. C’est dans cette brèche qui vient d’absorber un montant de huit milliards de francs pour des travaux de dragage, que s’est donc déroulé cet accident qui désole le ministre Alioune Ndoye : « Dans ce genre d’évènements, on se désole toujours. Maintenant, il faut savoir que la mer est un milieu dangereux et quand elle est démontée, il ne faut pas y aller. Donc, il faut respecter les consignes de la météo et quand l’État fait un investissement et crée un chenal balisé, il faut y passer. »



Ainsi s'est exprimé le ministre Alioune Ndoye devant l’assemblée nationale en marge du vote de la loi N°34/2021 portant code de l’aquaculture...