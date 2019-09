Chavirement d’une pirogue à Île de la Madeleine : Le Centre de Coordination des Opérations (CCO) fait le bilan...

Dans un document, le Centre de Coordination des Opérations (CCO) de la marine nationale explique avoir été informé d’un chavirement d’une pirogue qui rentrait de l’Ile de la Madeleine avec des touristes à son bord dont 28 sénégalais, 6 français, 2 suédois et 2 allemands.



Le document indique que dès la survenue de l’accident des mesures conservatoires ont été prises par la Direction des parcs nationaux en coordination avec les secours en mer pour une opération de sauvetage.



De ce fait, la Marine nationale a envoyé deux patrouilleurs et une vedette et acheminé sur site des équipes de sauvetage de la brigade des sapeurs-pompiers et des plongeurs, 3 canons de sauvetage et des médecins pour la prise en charge des cas d’urgence sanitaire.



La gendarmerie a engagé une vedette ambulance médicalisée pour la prise en charge des rescapés.



La direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP), avec l’appui des pêcheurs de Soumbédioune, a procédé à l’acheminement des vivres, des tentes et des couvertures pour porter assistance aux rescapés.



Un patrouilleur et les équipes de sauvetage sont restés toute la nuit avec les rescapés.



Les es sapeurs-pompiers et le SAMU ont assuré l’évacuation des rescapés à l’hôpital Principal de Dakar.



Pour l’heure, selon le CCO, le bilan fait état de 38 rescapés et de 4 corps sans vie dont un agent des parcs nationaux, un homme, une femme et un enfant.