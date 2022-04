Changement climatique : Le ministère de l’environnement renforce les acteurs pour faire face aux enjeux.

Le ministère de l’environnement et du développement a tenu un atelier d’information et de sensibilisation sur les changements climatiques et le fonds vert pour le climat les 27, 28 et 29 avril 2022. Il est organisé dans le cadre du projet Rudiness par le Fonds vert climat avec l’exécution par la banque agricole.



En effet, dans le cadre des négociations internationales sur le climat, les pays africains en général se sont beaucoup battus pour avoir des entités nationales qui soient en mesure de mobiliser des financements auprès des mécanismes financiers mis en place pour la convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et ses traités additionnels. Après la première accréditation avec le centre de suivi écologique, place à l’appui de la banque agricole.



Pour ce dernier soutien, il sera question de financer les projets de climat portés par les acteurs du secteur privé, les collectivités territoriales mais aussi les autres acteurs nationaux impliqués dans les politiques climatiques du Sénégal.



À travers ce projet, le ministère de l’environnement et du développement durable pense qu’avec les évolutions récentes liées aux accords sur le climat, il est important d’informer, d’outiller et de sensibiliser les collectivités territoriales, les parlementaires et aussi les acteurs des médias. Une opportunité pour les institutions et ses acteurs de prendre compte des réalités des changements climatiques et de participer et d’être formés aux mécanismes de résolutions. Il en est de même pour les acteurs des médias aussi, invités à se munir des vraies informations liées aux changements climatiques pour mieux relayer l’information.



Le directeur de l’environnement et des établissements classés représentant le ministre Abdou Karim Sall à l’ouverture de cet atelier, espère, qu’après ces échanges, les acteurs auront les outils nécessaires pour mieux faire face aux enjeux climatiques...