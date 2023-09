Chambre des saisies immobilières du TGI de Dakar: « Dépossédé de ses biens » après décision de justice, Abdoulaye Thiam président de Computer Land, nie tout!

L’homme d’affaires Abdoulaye Thiam semble être dans de beaux draps. Dans son délibéré du 26 septembre 2023, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a statué sur la vente de biens apparemment à Abdoulaye Thiam président de la Fondation Computer Land. Il s’agit de l'immeuble objet du TF n°649/DK d'une superficie de 1098m2 qui se trouve à Dakar Plateau. Le prix de vente serait évalué à 725.000.000 FCFA. La vente aux enchères 1.000.000 FCFA et une caution de 725.000.000 FCFA.





Un autre immeuble à Liberté VI d’une superficie de 443m2 est aussi mise à prix : 37.125.000 FCFA, vente aux enchères, 1.000.000 FCFA. Une vente du droit au bail sur l'immeuble objet du TF n°16.433/GR ex lot 21 du TF n°240/Grand Dakar (ex 2280/DG). La chambre ordonne aussi la saisie de l'immeuble objet du TF n°9.503/GRD ex 160231/GRD devenu 2791/NGA sis à Dakar, Almadies d'une superficie de 1.273m2 et un autre, objet du TF n°3868/DK situé à Dakar, rue Carnot, d'une superficie de 248m2.





Vente de l'immeuble objet du TF n°19.959/GR sis à Dakar, km 5 route de Ouakam d'une superficie de 2024m2, Vente du droit au bail sur les lots n°01, 02, 03 et 04 du TF n°7.281/NGA sis à Dakar, Ouest Foire d'une superficie de 708m2, la vente du lot n°370 du TF n°2.142/NGA sis à Dakar, Extension du village de Ouakam d'une superficie de 300m2, Saisis sur la société IMMO LAND SARL caution hypothécaire de la société dénommée « MOTORS LAND » avec des mises à prix successivement de 139.376.358 FCFA, de 204.788.570 FCFA, de 428.629.262 FCFA, de 64.605.000 FCFA et de 22.500.000 FCFA.





Il faut rappeler que la Banque régionale des marchés (Brm) lui avait adressé plusieurs sommations valant commandement de payer pour des crédits obtenus à son nom mais également au nom de ses sociétés Immo Land, Motors Land et Computer Land. Ce qui avait poussé la Brm à déclencher une procédure, pilotée par Me Baboubcar Cissé, pour saisir les biens de l’homme d’affaires, Abdoulaye Thiam. Ce dernier, joint au téléphone nie avoir fait l’objet d’unr quelconque saisie que ce soit et parle « de procédure en cours ».





Abdoulaye Thiam de Computer Land avait été cité en 2018 dans une affaire liée au projet de construction et de l'exploitation d'une usine d'assemblage de matériel informatique qui avait été lancé en grandes pompes à Technopole. C’était, en réalité, un marché que devait exécuter la Société africaine des technologies de l'informatique (Sati) contrôlée par Abdoulaye Thiam. Il avait également été cité en 2021, dans un projet pour un marché de « gré à gré » de 41 milliards de Fcfa pour, pour la réalisation des Espaces numériques ouverts appelés (Eno).



Six ans auparavant, c’est-à-dire, en 2015, le président de Computer Land avait été ferré sur un marché de 9 milliards de F Cfa qui aurait été passé dans des conditions plus que douteuses avec l’Agence de l’informatique de l’Etat (Adie) actuelle (SENUM SA).