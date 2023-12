Chaînes WhatsAPP, un nouveau support de diffusion qui va《 changer la donne pour la presse》, selon Mountaga CISSE

Disponible depuis septembre sur la plateforme WhatsAPP, l'option " chaînes " offre dorénavant la possibilité à toutes personnes, artistes, organisations ou presses, de se créer un espace privé d'où seront partagés à sens unique des informations à leurs potentiels abonné(e)s. Un changement qui ravit déjà plusieurs médias internationaux, mais a pour le moment peu d'intérêt pour les journaux écrits et en ligne sénégalais.



Une nouvelle étape vient tout récemment d'être franchie sur le réseau social d'échange WhatsAPP. En effet, avec l'option " chaînes ", la presse sous toutes ses formes, écrites, télévisuelle, radiophonique et même en ligne, a plus que jamais l'occasion d'être à proximité de son audience. Une mutation intéressante qui convertit cette multiplateforme, qui se contentait auparavant de fournir un système de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout, en un véritable support de diffusion d'information.



Pour le consultant analyste des Technologies, des médias et des télécommunications, monsieur Mountaga CISSE, la nouvelle transformation de WhatsAPP 《 change un peu la donne》. Ayant d'ailleurs suivie de très près ce développement avant même son officialisation, monsieur CISSE admet s'être déjà abonné à quelques chaînes appartenant à des médias anglophones et francophones.《 Pour moi, ce nouveau lien entre WhatsAPP et la presse est un changement majeur. Effectivement, ça va changer la donne pour la presse, je pense surtout que ça va être un outil de plus parce qu'en suivant certains médias sur le canaux WhatsAPP je sens plus de proximité》, partage-t-il. Cependant, l'on ne peut passer à côté de la grande absence de la presse sénégalaise dans l'adoption de ce nouveau canal, ce que monsieur CISSE tente d'expliquer en clamant ceci : 《 Je trouve cela très normal, parce que déjà c'est une option assez récente, et il y a également ce manque d'information vis-à-vis de la population. Il serait bien que le public sénégalais suit premièrement les chaînes internationales sur WhatsAPP, ensuite ça encouragera la presse locale à s'y mettre》.



Si la pensée de monsieur Mountaga CISSE semble être positive quant à cette nouvelle option, certains citoyens sénégalais présentent par contre une réaction rudement opposée à la sienne. Pour le jeune Moustapha M, s'exerçant pourtant dans le milieu médiatique, il n'est guère friand de cette nouvelle mise à jour. 《 Je considère WhatsApp comme une simple messagerie sans plus. Donc tout ce qui l'en éloigne (pubs, chaînes, communautés en dehors des groupes dédiés) ne présente pas d'intérêt pour moi》, nous a-t-il cité. Avec lui, une autre intervenante du nom de Fatoumata B, qui en a exprimé beaucoup en seulement une parole : 《 C'est inutile pour moi 》. Des opinions qui ont de quoi préserver les médias du Sénégal de tenter l'aventure pour le moment.