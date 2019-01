« Ceux qui tenteront de déstabiliser le pays en subiront toutes les conséquences » (Babacar Lo Ndiaye, chargé de mission à la Présidence de la République)

Après la décision finale du Conseil constitutionnel, l’opposition se radicalise en estimant que c’était le moment pour elle de passer à la vitesse supérieure pour dire non à ce régime de Macky Sall.



En effet, selon « Vox Pop », le coordinateur de la Convergence des forces républicaines, Babacar Lo Ndiaye, juge que cette opposition est loin d’être capable d’empêcher ces élections. « Je suis sûr que les Sénégalais sont conscients de l’incapacité de ces gens à avancer des idées au bénéfice du peuple, personne ne peut brûler ce pays, ceux qui le tenteront vont se faire mal eux même », poursuit-il dans les lignes du quotidien « Vox Pop ».



Toujours, selon le chargé de mission à la Présidence, « force restera à la loi car, nous sommes dans un état de droit ».



Rappelons que Babacar Lo Ndiaye s’est exprimé à l’occasion de la venue du président de la République à Kaolack dans le cadre de la réception du port qui a été pendant longtemps la préoccupation des acteurs économique de la région.



Le responsable politique kaolackois, à en croire « Vox Pop », a réussi une grande mobilisation et appelle tous les responsables politiques du même parti à travailler dans un seul but pour un résultat final positif.