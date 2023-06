Cession de drogue : P. B. Sène et A. Sène prennent respectivement 3 mois et 2 ans ferme pour 32 cornets de chanvre indien.

Après avoir requalifié les faits d’offre et de cession de chanvre indien en usage pour P. B. Sène, le juge a condamné ce dernier à 3 mois d’emprisonnement ferme. Son co-accusé, A. Sène a été condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme pour le délit d’offre et cession de drogue.

Pour les délits d’offre ou cession de chanvre indien, P. B. Sène et A. Sène ont été jugés, ce 13 juin, au tribunal correctionnel de Dakar. Âgés respectivement de 21 et 26 ans, les prévenus ont été arrêtés distinctement en possession d’une importante quantité de l’herbe qui tue.Il ressort des débats d’audience que le premier nommé, P. B. Sène, a été interpellé à Ouakam alors qu’il détenait par devers lui, 8 cornets de chanvre indien. Par contre, A. Sène a été appréhendé à Soumbédioune avec 24 cornets de chanvre indien. Ils ont tous deux (2) bénéficié d’un mandat de dépôt depuis le 2 juin dernier.Attraits à la barre du tribunal, les mis en cause ont tous deux reconnu les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Interrogés sur l’intérêt de posséder de telle quantité de chanvre indien, les jeunes prévenus ont précisé la provenance de la drogue.« Je l’ai achetée chez un fournisseur à Ouakam, mais c’était pour une consommation personnelle », a déclaré P. B. Sène. Pour sa part, A. Sène qui a confié au juge être pécheur, a avoué faire usage du produit prohibé pour pouvoir supporter la rigueur de son travail en mer.« Nous en servons avec des camarades pêcheurs lorsque nous sommes en haute mer. Ça nous aide à supporter l’intensité du travail quand nous allons en campagne », a dit A. Sène qui a fini par lâcher un nom présenté comme son fournisseur.« J’ai acheté la drogue à Pikine chez le nommé Omar. Je ne suis pas dealer, je l’ai acheté pour un usage personnel avec mes camarades », s’est justifié le prévenu.Dans son réquisitoire, le maitre des poursuites a relevé la culpabilité des prévenus avant de requérir 1 an d’emprisonnement contre P. B. Sène et de 2 ans contre A. Sène.Dans son verdict, le tribunal les a reconnus coupable des faits pour lesquels ils sont poursuivis.