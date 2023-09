Cérémonie officielle du Magal 2023: Le message de reconnaissance du ministre de l’intérieur aux foyers religieux…

Venu représenter le président de la République à la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’est félicité de la forte présence dans cette cité religieuse de Touba. Ce qui témoigne de cette cohésion et ces valeurs cardinales qu’il faut préserver dans un contexte géopolitique où des pays autour du Sénégal sont secoués par des tensions.



« Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions tous les foyers religieux pour cette cette jalousie dans la préservation des valeurs intrinsèques qui caractérisent son fonctionnement socio-culturel. La discipline et le respect de son prochain sont des valeurs que nous, Sénégalais nous devons sauvegarder » a souligné Antoine Félix Diome qui rassure, en tant que représentant de l’Etat à cette cérémonie, de tout faire pour que la sécurité et la cohésion soient sauvegardées.