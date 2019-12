Centrale à charbon de Bargny : Les précisions du ministre de l'environnement sur sa fermeture

La centrale à charbon de Bargny a finalement fait couler beaucoup d'encre. Au cœur de manifestations des populations de la commune, la centrale a eu beaucoup de mal à démarrer. C'est ainsi que la nouvelle de sa fermeture dans la semaine, a provoqué un immense soulagement auprès des activistes et autres réfractaires à la centrale. Pour le ministre de l'environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, la centrale devrait plutôt migrer vers une centrale à gaz à l'horizon 2023. " Je confirme qu'il n'y aura plus de centrale à charbon au Sénégal", a t'il déclaré en marge de la signature d'un accord de financement avec la GIZ et le Fonds Vert Climat à Madrid. "Celle existante au Sénégal sera transformée en centrale à gaz" a t-il aussi précisé. Une telle décision, selon le ministre, "est tout à fait conforme à la politique du Sénégal en matière de lutte contre les changements climatiques." Pour rappel, Abdou Karim Sall prend part à la conférence des parties sur les changements climatiques à Madrid.