Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une grande randonnée pour lancer 100 ans de mémoire et d’excellence
À l’occasion du centenaire du Lycée Lamine Guèye, ex-Van Vollenhoven, une série d’activités s’étendant jusqu’en décembre 2025 vient d’être lancée, mêlant histoire, mémoire et esprit de cohésion. Point d’orgue de cette commémoration, une randonnée pédestre se tiendra le dimanche 21 septembre 2025 au départ du lycée, réunissant élèves, enseignants, anciens et habitants de Dakar autour de deux parcours symboliques (2 km pour les enfants et 5,8 km pour les adultes). Plus qu’une marche, il s’agit d’un moment fédérateur pour célébrer l’héritage de cette institution prestigieuse qui, depuis un siècle, a formé des générations d’élites sénégalaises et africaines. « De Van Vollenhoven à Lamine Guèye, marcher ensemble pour restaurer l’excellence » : tel est le fil rouge de cet anniversaire qui promet conférences, expositions, rencontres culturelles et festives jusqu’à la clôture en décembre 2025.
Lundi 15 Septembre 2025
