Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence

Le mythique lycée Van Vollenhoven, devenu Lycée Lamine Guèye, a lancé en grande pompe la célébration de son centenaire. Mais derrière les festivités, l’enjeu est de taille : sauver une institution symbole d’excellence académique et citoyenne. Bâtiments vétustes, infrastructures délabrées, image écornée… les anciens élèves refusent de laisser sombrer ce temple du savoir qui a formé des générations d’élites. « Le lycée a beaucoup donné, il est temps de lui rendre », martèle Assane Diokhané, président du comité d’organisation.







Après une ouverture en août marquée par une graduation mémorable au Grand Théâtre, la deuxième étape a pris la forme d’une randonnée pédestre ce dimanche 21 septembre à Dakar. Avec un parcours de 5,8 km pour les adultes et 2 km pour les enfants, la marche a réuni anciens, élèves et sympathisants, dans un même élan de solidarité. Objectif : donner le ton d’une mobilisation collective pour restaurer un patrimoine scolaire en perte d’éclat.



Pour Mame Abdoulaye Tounkara, membre du comité d’organisation, l’aspect sportif est central : « Van Vo a été un creuset d’excellence, aussi bien académique que sportif. C’est pourquoi nous avons tenu à y insérer une journée totalement sportive ». Au-delà de la randonnée, le programme prévoit des tournois de football, basket-ball, tennis de table, judo et karaté, avec la participation d’anciens internationaux prêts à rechausser crampons et kimonos pour rallumer la flamme de la compétition.

