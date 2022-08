Célébrités : L'influenceur sénégalais Khaby Lam obtient la nationalité italienne.

Le créateur de contenu le plus suivi sur le réseau social Tik Tok est désormais citoyen italien. Khaby Lam de son vrai nom Khabane Lam qui a fini de démontrer ses potentialités dans le monde à travers ses expressions corporelles avec un air hébété a obtenu la nationalité italienne.



Ayant grandi dans la banlieue de Turin, Khaby Lam devient l’homme le plus suivi sur le réseau social chinois qu’il a commencé à utiliser de manière récurrente depuis le début de la pandémie, période durant laquelle, comme des milliers de jeunes, il a perdu son travail. Un succès phénoménal du jeune sénégalais qui commence à etre suivi dans le monde entier. Aujourd’hui, il se retrouve avec près de 150 millions d’abonnés.



Il faut rappeler qu’en Italie, les enfants nés de parents étrangers ne peuvent entamer les démarches pour obtenir la nationalité italienne qu'à partir de l'âge de 18 ans. Et le projet de réforme, pour accorder le droit du sol aux enfants mineurs issus d'une famille étrangère, est bloqué depuis la chute du gouvernement Draghi. L’influenceur Sénégalais ne pourrait-il pas, user de son actuelle position de citoyen italien pour porter la voix de ces étrangers qui ont foncièrement intégré l’Italie ?